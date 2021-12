RHI hat eine neue Fremdfinanzierung in Höhe von 400 Mio. Euro vereinbart, die sich aus einem ESG-gebundenen Schuldschein in Höhe von 250 Mio. Euro sowie aus einer ESG gebundenen bilateralen Fazilität in Höhe von 150 Mio. Euro zusammensetzt. Die zu zahlenden Zinsen sind dabei an das Rating von Ecovadis (derzeit Gold) geknüpft. Man wolle sich in der ESG-Performance weiter verbessern, so das Unternehmen. CFO Ian Botha: "Wir setzen unsere strategischen Initiativen um und verfolgen, im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, Akquisitionsmöglichkeiten. Die aktuellen Finanzierungen sind alle ESG-verknüpft, was unserem Engagement für Nachhaltigkeit entspricht."

