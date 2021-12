Um 12:09 liegt der ATX TR mit -0.51 Prozent im Minus bei 7504 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.92% auf 42.4 Euro, dahinter Porr mit +1.41% auf 12.98 Euro und DO&CO mit +1.17% auf 69.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15301 (+0.82%, Ultimo 2020: 13719). - Beobachtungsliste untermauert Spannung im ATXFive, Citadel verkleinerte Do&Co-Short- Ottobahn: Wäre das nicht eine Alternative zu einer U-Bahn in Graz?- PIR-News: Index-News für UBM, Polytec und Andritz, News von AT&S, Andritz, Erste Group, RHI Magnesita, Wiener Börse, Research zu Porr, S&T, Mayr-Melnhof- Unser Robot sagt: Porr, Polytec, Immofinanz und weitere Aktien auffällig; Andreas Gerstenmayer führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei ...

