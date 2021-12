Die bank99 der Post hat die behördliche Zustimmung für die Übernahme des ING-Privatkundengeschäfts mit Anfang Dezember 2021 erhalten. "Ein Meilenstein, der für uns ein bedeutender Wachstumsschritt ist und auch den Kund*innen beider Institute einen spürbaren Mehrwert bringt", so Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post. Die bank99 übernimmt über 100.000 Kund*innen, rund 230 Mitarbeiter*innen und sämtliche Produkte der ING. Mit heutigem Datum zählt sie damit 320 Mitarbeiter*innen, die künftig am ehemaligen Firmensitz der ING im Wiener Galaxy Tower in der Praterstraße arbeiten werden. Derzeit wird laut Post an der Zusammenführung der beiden Unternehmen gearbeitet. "Mit der ...

