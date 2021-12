Der globale Anbieter handelbarer Indexkonzepte Stoxx hat im Rahmen der regelmäßigen vierteljährlichen Überprüfung Änderungen in den Indizes bekanntgegeben. Die Änderungen erfolgen mit Wirkung zum 20. Dezember 2021. Betroffen sind auch heimische Aktien, nämlich UBM, Polytec und Andritz. UBM wird in einige Indizes aufgenommen, zB in den STOXX Europe Total Market Real Estate Holding & Development, den STOXX Europe Total Market Small, den STOXX Europe Total Market Industry Real Estate oder auch den STOXX Europe Total Market Real Estate Investment & Services. Aus einigen Indizes entfernt werden Polytec und Andritz. Polytec fällt mitunter aus dem STOXX Europe Total Market Small, dem EURO STOXX Total Market Small, dem STOXX Europe Total ...

Den vollständigen Artikel lesen ...