Der Elektro-Autobauer Next.e.GO Mobile SE ernennt mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 Martin C. Klein zum neuen Chief Executive Officer. Gründer Günther Schuh hatte bereits zum 1. Juni 2021 die operative Führung des Unternehmens abgegeben. Martin Klein bringt über drei Jahrzehnte Automobil-Erfahrung für seine neue Aufgabe beim Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Aachen ein. Über 25 Jahre lang war er bei Daimler in mehreren Führungspositionen mit internationaler Verantwortung sowohl in Deutschland ...

