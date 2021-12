Diese Nachricht dürfte einschlagen wie eine Bombe. Denn wie soeben bekannt wurde, hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mit dem Zulassungsverfahren des Impfstoffs vom französischen Impfstoffentwickler Valneva begonnen. Dabei setzt die EMA wie schon so oft auf ein sogenannten Rollierendes Verfahren, in dem die Ergebnisse der Studien unmittelbar nach Erhebung an die Behörden übermittelt werden und nicht erst gesammelt werden.

Mit diesem beschleunigten Zulassungsverfahren wollen die Behörden also wertvolle Zeit gewinnen, um möglichst schnell die Zulassung zu erteilen. Denn als Totviren-Impfstoff könnte VLA2001 einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, da insbesondere Impfgegner eine hohe Skepsis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...