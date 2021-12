Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -0,6% auf 1854,5, davor 3 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 1826,54 auf 1865,69), ATX TR -0,55% auf 7501,03, davor 3 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 7342,4 auf 7542,42), Porr -0,47% auf 12,74, davor 3 Tage im Plus (8,47% Zuwachs von 11,8 auf 12,8), Bawag -1,23% auf 52,3, davor 3 Tage im Plus (5,79% Zuwachs von 50,05 auf 52,95), Addiko Bank -0,36% auf 13,85, davor 3 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 13,2 auf 13,9), RBI -1,42% auf 26,3, davor 3 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 25,44 auf 26,68), Uniqa -0,78% auf 7,66, davor 3 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 7,51 auf 7,72), Beaconsmind -7,14% auf 8,45, davor 3 Tage im Plus (9,64% Zuwachs von 8,3 auf 9,1), ATX -0,55% auf 3689,99, davor 3 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 3630,85 auf 3710,35). Folgende Titel ...

