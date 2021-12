Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Walt Disney-Aktionären zu hören. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Walt Disney erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 142,04 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...