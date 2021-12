Der Zinkpreis klettert beständig weiter nach oben und die Zinkknappheit wächst. Zeit sein Depot um Zink zu erweitern um mit dabei zu sein.

Zink: Werkstoff für modernes Leben

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und setzen Sie mit Zink auf einen wahren Alleskönner! Zum einen zählt Zink zu den lebenswichtigen Spurenelementen, da jeder Mensch täglich 10 bis 15 mgm Zink pro Tag benötigt, um gesund zu bleiben. Zum anderen ist Zink in seiner metallischen Form ein wertvoller Werkstoff, der beispielsweise in der Bauindustrie, der Architektur, der Automobilproduktion sowie im Maschinenbau eingesetzt wird. Das wichtigste Einsatzgebiet von Zink ist der Korrosionsschutz für Stahl durch Verzinken. Außerdem wird Zink als Blech, als Gussteil und als Legierungselement für Messing eingesetzt.

Seit Beginn der Corona Krise hat sich Zink zum heimlichen Star bei den Basismetallen entwickelt und notiert zurzeit fast doppelt so hoch wie im März 2020. Das multifunktionale Industriemetall ist speziell in Zeiten des Klimawandels und diverser Infrastrukturprojekte heiß begehrt und ein Ende der starken Nachfrage scheint noch lange nicht in Sicht!

Starke Nachfrage bedarf starker Produzenten und Explorer

Größter Profiteur in China ist der dort angesiedelte Zinkproduzent Griffin Mining. Aufgrund des Klimas kann in der Caijianying-Mine ganzjährig Zink, Gold, Silber und Blei produziert werden, wobei die Produktion noch stark gesteigert werden kann. In Kanada spielt Osisko Metals eine große Rolle, da man dort im Besitz der beiden wichtigsten Zinkabbaulager ist. Das Pine Point Mining Camp liegt in den Nordwest Territorien und wird hochgradige Zink- und Bleikonzentrate liefern können. Weltweit wird es die neuntgrößte Liegenschaft sein. Das zweite Projekt von Osisko Metals ist das Bathurst Mining Camp im nördlichen New Brunswick. Beständig gute Bohrergebnisse zeigen die Qualität der Projekte.

So auch jetzt wieder! Erst vor wenigen Tagen verkündete Osisko Metals wieder hervorragende Bohrergebnisse aus dem aktuellen In-Fill-Bohrprogramm auf dem Projekt Pine Point.

In der Lagerstätte L65 Tabular, in der Zone Central, durchteufte das Bohrloch L65-21-PP-009 6 Meter mit einem Gehalt von 7,11 % Zink und 1,73 % Blei (8,84 % Zn+Pb) in einer gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung. Ein weiteres Bohrloch (L65-21-PP-033B) durchteufte ebenfalls 6 Meter aber mit einem noch besseren Gehalt von 20,06 % Zink und 0,72 % Blei (20,78 % Zn+Pb) in einer ebenfalls gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung. Die Lagerstätte L65 ist Teil des Clusters C1 (1,17 Mio. Tonnen mit 6,00 % Zink und 1,8 % Blei als abgeleitete Mineralressource im Untergrund) und ist nach Westen hin offen, wo sie möglicherweise mit der nahe gelegenen Lagerstätte M67 (0,67 Mio. Tonnen mit 4,41 % Zink und 1,45 % Blei als abgeleitete Mineralressource im Tagebau) in Verbindung steht, die 300 Meter entfernt liegt.

Nach den jüngsten positiven hydrogeologischen Ergebnissen und dem deutlichen Anstieg des Zinkpreises auf dem Spotmarkt wird das Unternehmen dieses Gebiet mit revidierten Kostenschätzungen und Preisprognosen umgestalten. Ziel ist es, die Untertage-Mineralressourcen in der Central Zone in Tagebaumethoden umzuwandeln, ähnlich wie bei den anderen vier benachbarten geplanten Tagebauen im Cluster C1. Die potenzielle Chance besteht darin, die betrieblichen Aspekte zu vereinfachen, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Abbaukosten für diesen Cluster von Lagerstätten zu senken. Osisko Metals möchte bereits im 1. Quartal 2022 eine aktualisierte PEA veröffentlichen. Des Weiteren bereitet sich das Unternehmen nun auf das 20.000 Meter umfassende Winterbohrprogramm vor.

Chinas Zink-Champion

Griffin Mining konnte wieder einmal hervorragenden Produktionsergebnisse vorweisen. Das geförderte und verarbeitete Erz in der chinesischen Zink-Gold-Mine Caijiaying hat nun ca. 100.000 Tonnen Erz pro Monat erreicht, die alle aus der Zone III gewonnen wurden, während die Zone II noch nicht einmal in Produktion gegangen ist.

Quelle: Griffin Mining

Die im dritten Quartal 2021 verarbeiteten Tonnen lagen somit um 5,9 % über denen des zweiten Quartals 2021, während ein geringfügiger Rückgang des Zinkhauptgehalts zu einer Zinkmetallkonzentrat-Produktion führte, die mit der des zweiten Quartals 2021 übereinstimmt. Damit knüpfen die Betriebsergebnisse von Q3 nahtlos an die hervorragenden Produktionsergebnisse des zweiten Quartals an und das Management von Griffin Mining sieht der nahen Zukunft extrem positiv entgegen. Gerade auch weil man im Gegensatz zu vielen anderen von den chinesischen Behörden die Genehmigung erhält, dass unerlässliche Betriebsstoffe bis zum 31. Dezember diesen Jahres an den Standort der Mine Caijiaying geliefert werden dürfen. Einen kleinen Dämpfer bekommt man aber dennoch.

Wegen der Olympischen Winterspiele wird der Bergbaubetrieb nicht nur über das chinesische Neujahrsfest eingestellt, sondern darüber hinaus bis zur Beendigung der Spiele, so dass der Betrieb wieder am 14. März 2022 aufgenommen werden kann. Zusätzlich erklärt Griffin Mining, dass Adam Usdan, ein Direktor von Griffin, über seine Gesellschaft Trellus Partners fast 85.000 Aktien zu 98 Pence verkauft hat. Nach der Veräußerung wird Adam Usdan direkt und indirekt über 34,3 Millionen Stammaktien an der Gesellschaft halten, was 19,6% des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Griffin Mining ist stark und man sollte dieses Unternehmen weiterhin unbedingt auf dem Schirm haben!

