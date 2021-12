Die Uniqa hat eine Anleihe in einem Gesamtnennbetrag von 375 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern in Österreich und im Ausland platziert. Die Neue Anleihe ist nach Ablauf von 20 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann unter bestimmten Voraussetzungen von Uniqa erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden. Während der ersten zehn Jahre ist die Verzinsung fix 2,375 Prozent jährlich, danach gilt eine variable Verzinsung. Die Anleihe ist als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar. Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt werden. Der Handelsbeginn der Neuen Anleihe wird für den 9. Dezember 2021 erwartet. Im Vorfeld der Anleihen-Begebung hat Uniqa Anleihen (2023, 2026) im Volumen von 375 Mio. Euro ...

