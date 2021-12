GLKBN SW - Glarner Kantonalbank kündigt CHF100 Mio nachrangige AnleihenROG SW - Roche entwickelt neue 3 Testkits zum Nachweis von Omikron Im Bundesbank-Chefpostenrennen führt laut FT Joachim Nagel ALV - Allianz sieht operativen Gewinn 2024 bei mindestens 14,5 Mrd EUR BAYN - Bayer erreicht primären Endpunkt bei Phase-III-Studie Arasens NDA - Aurubis erhöht Dividende deutlich nach höherem Gewinn DAI - Daimler Truck wird am 10. Dez. für einen Tag Dax-Mitglied - Daimler Trucks verkauft für $6 Mrd Anleihen vor Abspaltung NDX1 - Nordex erhält Auftrag für 300 MW-Windprojekt in USA DAI - DAIMLER TRUCK - Trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten als Folge der neuen Corona-Variante Omikron hält die Lkw-Sparte von Daimler an ihrem IPO-Terminplan fest. "Der Börsengang von ...

