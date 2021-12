US-Indizes vor NFP-Bericht mit leichten Abgaben. Der US500 glich am Freitag während des asiatischen Handels die Anfangsverluste weitgehend aus und näherte sich wieder dem gestrigen Tageshoch an. Am Donnerstag stieg der marktbreite Index um 1,42%, da sich durch die nachlassenden Sorgen um die Omicron-Variante neue Kaufgelegenheiten boten: Der US500 verzeichnete an den beiden Vortagen den stärksten zweitägigen Einbruch seit Oktober 2020 und war auf den tiefsten Stand seit anderthalb Monaten gefallen. ...

