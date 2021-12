Ein weiteres unabhängiges Gutachterteam untersucht die übergreifenden sicherheitstechnischen Prozesse und Abläufe der Currenta nach dem Explosionsereignis am 27. Juli 2021 in der Sonderabfallverbrennungsanlage Leverkusen-Bürrig. Ein Team unter Leitung des Störfallexperten Prof. Dr. Christian Jochum erstellt ein Begleitgutachten zu den bereits beauftragten unabhängigen Sachverständigen zur Aufklärung des Explosionsereignisses. Bei dem Unglück am 27. Juli 2021 waren sieben Menschen gestorben und über ...

