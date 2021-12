Der Caterer Do&Co hat einen weiteren großen Auftrag in den USA gewonnen und wird für die nächsten 10 Jahre der Hub Caterer von Delta Air in Boston (BOS) sein. Im Frühjahr wurde bereits der Delta Hub in Detroit gewonnen. Es werden sämtliche Delta Air Kurz- und Langstreckenflüge von Boston becatert, teilt Do&Co mit. Am 18. Jänner 2022 erfolgt die Übernahme der Catering Leistungen, am 15. März 2022 werden dann auch die Handling Leistungen übernommen, wie der Caterer weiter mitteilt.

