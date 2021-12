In unserer Analyse vom 18.11.21 CureVac: Da ist das Kaufsignal! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN A2P71U) berichtet und eine neue Longposition eröffnet. In der Folge konnte das Biotech Unternehmen deutlich bis auf 44,05 Euro zulegen, kommt aber in den letzten Handelstagen wieder etwas deutlicher zurück und notiert am heutigen Freitag Vormittag bei aktuell 38,99 Euro. Wir sichern jetzt den Trade weiter ab und ziehen den StopLoss knapp unter das Tief vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...