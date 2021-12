Von Yann Lepape, Senior Portfoliomanager bei Vontobel: Das Wachstum verlangsamt sich. Sind wir am Ende eines starken Konjunkturzyklus oder steht eine Rezession bevor? Beschleunigung des Tapering soll der Fed mehr Handlungsspielraum verschaffen Volatilität wird den Marktteilnehmern erhalten bleiben Als Folge der jüngst aufgetretenen Covid-19-Variante Omicron gerieten die Märkte in Aufruhr und gaben angesichts der geringen Liquidität in der Breite nach. Die EU kündigte Grenzschließungen an und strich ...

