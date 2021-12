UBM Development hat ein in der Potsdamer Innenstadt errichtetes Hotel mit 198 Zimmern an den Betreiber Primestar Hospitality GmbH übergeben. Die Baugenehmigung war Ende 2019 erteilt worden. Das Projekt wurde in Kooperation mit einem Family Office realisiert. Das Hotel bietet mit rund 7.200 Quadratmetern BGF 198 Zimmer auf fünf Obergeschossen. Eine großzügige und einladende Lobby im Erdgeschoss empfängt die Gäste. Der Pächter wird hier ein Hotel der Marke Holiday Inn Express & Suites betreiben.

