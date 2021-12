jd.com -0.55% SIGAVEST (00VVAKFL): Bisher sind lt. Aussagen der US-Finanzaufsicht noch keine chinesichen Firmen der Aufforderung nachgekommen, ihre Bilanzen von offenzulegen. Damit droht rd. 200 Unternehmen ein Delisting in den USA. Das belastet heute die China-Aktien in den USA. Es bleibt noch ein Jahr bis zum Ablauf der Frist aber heute kündigte DIDI an sich von einer Börsennotiz in den USA zu verabschieden und ein Listing in Hongkong zu beantragen. (03.12. 12:25) >> mehr comments zu jd.com: www.boerse-social.com/launch/aktie/jdcom Novartis -0.14% Celovec (ST4711): Der Zukauf ist eine Substanzerhaltende Massnahme. Geld das herumliegt wird in Europa durch Negativzinsen und Inflationsrate eliminiert. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...