EURUSD hält sich am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht für November über der psychologischen 1,13er-Marke. Die Wochenkerze in Form eines Doji zeigt, dass sich in dieser Woche bisher wenig getan hat, sodass die heutige zweite Tageshälfte darüber entscheiden könnte, ob die bullische Hammerkerze der Vorwoche bestätigt wird oder nicht. Eine Bestätigung der Umkehr würde eine stärkere Erholung rechtfertigen. Sollte das Paar jedoch nicht über das Hoch bei 1,1322 ausbrechen, wäre eine Fortsetzung des ...

