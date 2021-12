Die neue Virusvariante hat die Rohstoff-Rally erst einmal ausgebremst und die Preise von Öl und Industriemetallen fallen lassen. Der Goldpreis tritt hingegen weiter auf der Stelle. 2. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Auch am Rohstoffmarkt hat Omikron für einiges an Wirbel gesorgt: Der Ölpreis ist deutlich gesunken, auch Industriemetallpreise gaben nach. Das ändert allerdings nicht viel an der Tatsache, dass für Rohstoffanleger dieses Jahr ein hervorragendes Jahr war: So ist der WisdomTree ...

Den vollständigen Artikel lesen ...