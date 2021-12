FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) hat für Forschung und Entwicklung im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Steuerrabatt in Höhe von 1,18 Mio. AUD erhalten. Das teilt das Unternehmen in ein kurzen Pressemitteilung heute mit. FYI entwickelt gemeinsam mit dem australischen Unternehmen Alcoa ein innovatives und vollständig integriertes Verfahren zur Herstellung von hochwertigem, hochreinem Aluminiumoxid (HPA). Die erhaltene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...