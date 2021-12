Nichts zu holen gibt es heute für Alibaba-Aktionäre. Der Kurs rauscht nämlich rund neun Prozent in den Keller. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 111,47 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent entfernt. Dieser für den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 108,72 USD. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären. ...

