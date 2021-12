Die CPI Property Group rund um Radovan Vitek stellt ein Barangebot an alle Immofinanz-Aktionäre zum Erwerb ihrer Aktien zum Preis von 21,2 Euro je Stück. Die Gesellschaft hat sich offenbar einen Gesamtanteil von 39.416.249 Immofinanz-Aktien gesichert, was einer Beteiligung von rd. 32,0 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage beabsichtigt CPI ein vorweggenommenes Pflichtübernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Immofinanz AG zu unterbreiten. Laut CPI wurde am 1. Dezember 2021 mit Mountfort Investments S.à r.l. ein Aktienkaufvertrag über den Erwerb aller ausstehenden Aktien von WXZ1 a.s. durch CPI abgeschlossen. Dies betrifft 14.071.483 Immofinanz-Aktien bzw. 11,4 Prozent des Grundkapitals der Immofinanz. Zusammen mit den bisher von CPIPG ...

