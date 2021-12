Die CPI Property steigt groß bei Immofinanz und S Immo ein: Wie die S Immo mitteilt, hat die CPI Property Group rund um Radovan Vitek mitgeteilt, dass sie einen Anteil in Höhe von 11,61 Prozent an der Gesellschaft hält. Verkäufer ist das Umfeld um die Aggregate Holding, die heute bekanntgegeben hat, ihren Anteil verkauft zu haben. CPI hat sich zudem Anteile an der Immofinanz gesichert, und zwar von der Mountfort Investment rund um Patrick Vitek (11,4 Prozent ) sowie von RPPK Immo (Peter Korbacka) 10,6 Prozent. Zusammen mit den selbst gehaltenen Aktien verfügt die Gesellschaft den Angaben zufolge über 32,0 Prozent an der Immofinanz. Auf dieser Basis beabsichtigt CPI, ein antizipatorisches Pflichtangebot für alle ausgegeben Aktien der Immofinanz ...

