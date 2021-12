DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital / Schlagwort(e): Konferenz

Expo 2020 ein enormer Erfolg für PowerTap und Viridian



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 03. November 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE" ) stellt ein Update zu seiner Präsentation auf der Expo 2020 in Dubai bereit und teilt mit, dass das modulare Wasserstoffproduktions- und Abgabesystem PowerTap Gen3 mit großem Beifall und Anerkennung aufgenommen wurde. https://www.viridianhydrogen.com/post/viridian-hydrogen-expo2020-wetex-dubai Viridian Hydrogen UAE ("Viridian") und PowerTap haben als Ergebnis der PowerTap-Präsentation eine enorme Anzahl von Anfragen von Investoren und potenziellen Partnern erhalten. Die Besucherzahlen auf der Viridian-Website sind infolge der Messe um über 1.000 % gestiegen. Viridian hat eine Reihe von Anfragen von großen Unternehmen und Vertretern nationaler Versorgungs- und Technologieunternehmen in Asien, Ost- und Westeuropa und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten, die mit dem PowerTap-Team zusammenarbeiten möchten, um Wege zur Nutzung von PowerTaps patentierten Technologien für die Wasserstoffproduktion, -verteilung und -nutzung sowie der Technologie zur Kohlenstoffabscheidung zu finden. Viridian Hydrogen wurde gebeten, auf der Expo 2020 an einem Podium zur Diskussion der Zukunft der erneuerbaren Energien und der Wasserstofftechnologie teilzunehmen. Herr Sagar Mirchandani, Partner bei Viridian, betonte gegenüber den Zuhörern, dass Wasserstoff nicht nur ein Kraftstoff der Zukunft sei, sondern durch den Einsatz der PowerTap-Technologien, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, eine bereits heute für Unternehmen verfügbare Energiequelle ist, um ihren Kunden eine sicherere und sauberere Kraftstoffalternative anzubieten. "Wir können gar nicht sagen, wie sehr wir uns über das Interesse freuen, das uns von den Menschen in den VAE und den Besuchern der Expo 2020 entgegengebracht wurde. Wir freuen uns darauf, mit bestehenden und neuen Partnern zusammenzuarbeiten, um PowerTaps Technologie und Systeme weiterhin zu nutzen, um eine saubere Kraftstoffquelle für eine Vielzahl kommerzieller Anforderungen bereitzustellen", sagte Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Capital Corp. PowerTap wird weiterhin mit Viridian und dem Wasserstoffbeirat von Viridian zusammenarbeiten, um eine Vielzahl von wasserstofforientierten Projekten zu realisieren, die derzeit mit Regierungen und Fortune500-Unternehmen als Ergebnis der Expo 2020 untersucht werden. MOVE & Viridian fühlen sich geehrt, weiterhin auf der visionären Führung des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheichs Zayed Bin Sultan Al Nahyan, aufzubauen, um die Säulen des Erfolgs für die Vereinigten Arabischen Emiraten zu etablieren. ÜBER VIRIDIAN HYDROGEN, VAE



Viridian Hydrogen UAE erhielt den Auftrag, ein Anbieter integrierter erneuerbarer Lösungen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Wasserstoff in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Großregion MENA zu werden. Durch ein vielfältiges Netzwerk von lokalen Partnern und Beratern hat sich Viridian als vertrauenswürdige Ressource für Regierungen und multinationale Unternehmen positioniert, die ihre erneuerbaren Strategien in der Region umsetzen möchten. Kontakt bei Viridian: Saad Khan

saad@viridianhydrogen.com Tel.: 971-55-152-1077 ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP. PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren. PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth PR-Kontakt Ajay Bruno Account Director AMW PR Mobil: 732 546 4287 Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com Investorenkontakt:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com Kontakt bei PowerTap Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Tel.: +1 604-687-2038 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

