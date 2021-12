Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX gab diese Woche 2,6% ab. Für Abgabedruck an den Börsen sorgten die Omikron-Variante sowie Äußerungen von Fed-Chef Powell, die Wertpapierkäufe früher zu drosseln. Am stärksten getroffen wurden Titel aus der Reisebranche, was zu Verlusten bei DO&CO und Flughafen Wien führte, sowie Banktitel, wobei sich die heimischen Institute besser behaupteten als internationale Branchenkollegen. Die OMV wurde mit -6,2% vom starken Ölpreisrutsch von -15% diese Woche mitgerissen. Die Berichtssaison kam diese Woche zu ihrem positiven Abschluss. Dabei haben wir die PORR nach einem starken Q3 Ergebnis und der Berücksichtigung der Kapitalerhöhung im November von Halten auf Kaufen hochgestuft mit Kursziel 16,0 Euro. Wir sind daher zuversichtlich, dass ...

