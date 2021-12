Na bitte, es geht doch! So oder so ähnlich dürften Aktionäre des französischen Impfstoffentwicklers Valneva gedacht haben, als die Europäische Arzneimittelbehörde EMA jetzt bekannt gab, dass mit dem Zulassungsverfahren des Impfstoffs VLA2001 begonnen wurde. Dabei hat die Politik offensichtlich so viel Druck gemacht, dass dieses Zulassungsverfahren anders als üblich ablaufen wird.

So werden normalerweise zunächst die Daten der Studie gesammelt und dann gebündelt an die Behörde übergeben, die diese schließlich auswertet. Im Falle von Valneva sollen aber die Daten bereits während der Studien an die Behörde übergeben. Dieses sogenannte rollierende Zulassungsverfahren führt in der Regel zu einer erheblichen Beschleunigung. ...

