Bisher war bei Valneva alles mehr oder weniger heiße Luft. Zwar hat der französische Impfstoffhersteller bereits seinen Impfstoff VLA2001 vorgestellt und auch erste Ergebnisse präsentiert, ohne allerdings die Behörden mit einzubeziehen. Das ist nun vorbei! Denn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat bekannt gegeben, nun endlich mit dem Zulassungsverfahren für den Impfstoff begonnen zu haben.

Dabei soll das Vakzin in Form eines rollierenden Verfahrens geprüft werden. Valneva wird also neue Ergebnisse seiner Studien unmittelbar an die Behörde übermitteln anstatt die Resultate zunächst zu sammeln und dann gebündelt zu übergeben. Damit dürfte das Verfahren beschleunigt werden. ...

