Wenn es tatsächlich so kommt, wäre es für die Menschheit wohl fatal. Doch es sieht nach den ersten Auswertungen ganz danach aus, als bieten weder eine bereits überstandene Erkrankung noch eine Impfung einen wirksamen Schutz vor einer Ansteckung mit der neuen Omikron-Variante. Das hat die Analyse der ersten Fälle in Südafrika ergeben. Wenn es tatsächlich so kommt, wären sogar neue Impfstoffe nötig…

Doch BioNTech-Gründer und CEO Ugur Sahin hat bereits ein Stückweit Entwarnung gegeben. Er gehe davon aus, dass insbesondere eine Dreifach-Impfung auch bei Omikron vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Gleichzeitig sei man in Mainz gut darauf vorbereitet, den bisherigen Impfstoff anzupassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...