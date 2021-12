Der Pharma-Konzern Bayer wird seit dem Auftauchen der Omikron-Variante an der Börse heftig abgestraft. Nach dem der Kurs in der Vorwoche erstmals seit Monaten wieder die 50-Euro-Marke überbieten konnte, ging es in der abgelaufenen Woche quasi im Sturzflug nach unten. Der Kurs verlor rund 15 Prozent und schlug zuletzt bei nur noch 44 Euro auf. Umso verwunderlicher ist da die neue Einschätzung der Schweizer Großbank UBS vom Freitag…

Denn pünktlich zum Wochenende hat die Investmentbank UBS Bayer erneut analysiert und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Denn während es an der Börse zuletzt scharf nach unten ging, belässt UBS die Einschätzung auf "Kaufen". Noch interessanter ...

