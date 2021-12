Aktien: "Ho Ho Ho": Tui stockt Angebot auf - Aktie am Jahrestief

Anzeige / Werbung Der neuen Coronavirus-Variante Omikron zum Trotz: Der Reisekonzern Tui blickt zuversichtlich auf das Jahresende, die Nachfrage steigt spürbar. Das Angebot wird dementsprechend angepasst. Die Verunsicherung wegen der neuen Coronavirus-Variante ist groß. Nachdem Omikron erstmals in Südafrika entdeckt wurde, werden Einreise- und Flugverbote verhängt. Doch der Reisekonzern Tui bleibt zuversichtlich. Der Grund liegt auf der Hand. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Deutschlands größter Reiseveranstalter mitteilte, geht man von einer hohen Nachfrage vor allem nach Flugreisen in den Weihnachtsferien aus. Um dafür gewappnet zu sein, werde das Angebot aufgestockt. So biete die konzerneigene Fluggesellschaft Tuifly etwa 36.000 zusätzliche Sitzplätze an. Die Angebotsausweitung betrifft den Angaben zufolge vor allem die Kanarishen Inseln. Aber auch Badeziele in Portugal und auf den Kapverden zählten dazu. "Im Fokus steht Fuerteventura mit 40 Zusatzflügen im Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 9. Januar", sagte Tuifly-Chef Oliver Lackmann. Tui-Aktie fällt auf ein Jahrestief Die Aktie von Tui ist in diesem Jahr kräftig um mehr als 50 Prozent gefallen. Kurserholungen gab es kaum, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Aktuell ist der Titel auf ein Jahrestief unter 200 Pence gefallen. Positiv ist der Umstand, dass sich der MACD (Momentum) erholt hat und eine positive Divergenz ausgebildet hat. Damit scheint eine weitere Stabilisierung möglich. Enthaltene Werte: NL0000235190,DE0005773303,DE0008232125,GB0031215220,DE000TUAG000

