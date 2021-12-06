GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,60 (7,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 14,60 (15) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 35 (36) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 15,85 (16) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,40 (7,10) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'EUROPEAN BANKS TOP PICKS' - HEBT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 15 (13,50) EUR JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEONI AUF 10 (10,70) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY STARTET EVOTEC MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 53 EUR BERNSTEIN SENKT JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM)CREDIT SUISSE SENKT ORANGE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 11 (11,50) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ACERINOX AUF 14 (15,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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