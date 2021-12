Sinopec hat im Nordwesten Chinas mit dem Bau einer Anlage für grünen Wasserstoff begonnen. Mit einer jährlichen Produktion von 20.000 t soll es das weltweit größte Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff durch Photovoltaik sein. Das Projekt ist in Kuqa in der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas behimatet. Im Rahmen des Projekts will Sinopec ein neues Photovoltaik-Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 300 MW und einer jährlichen Stromerzeugung von 618 Mio. KWh, eine Elektrolyse-Wasserstoffanlage, ...

