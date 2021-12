Der DOGECOIN-Preis hat, wie auch der übrige Krypto-Markt, seit dem Flash-Crash am frühen Samstag zu kämpfen. Während die Händler in der Lage waren, den Preis um 35% über die Tiefs vom Samstag zu drücken, setzte der Verkaufsdruck am Montag wieder ein. Der Preis testet derzeit die wichtige Unterstützung bei $0,16, die durch das 78,6% Fibonacci-Retracement der im Dezember 2020 gestarteten Aufwärtswelle, die untere Grenze des Abwärtstrendkanals und frühere Preisreaktionen markiert ist. Sollte ein Durchbruch ...

