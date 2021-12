Die S Immo hat bezüglich ihrem Immofinanz-Anteil eine Entscheidung getroffen, die offenbar von den am Freitag ins Rollen gekommenen Plänen der CPI Property Group angestoßen wurde. Demnach will die S Immo ihren Anteil an der Immofinanz aufstocken und dafür ein Teil-Angebot zu 23,0 Euro je Aktie cum Dividende lancieren. Aufgestockt werden soll von aktuell 14,2 Prozent auf 25,0 Prozent. "Die Entscheidung zur Abgabe des Teilangebots erfolgt nach dem von CPI Property am 3.12.2021 angekündigten antizipatorischen Pflichtangebot. Die S Immo hält den im Pflichtangebot angebotenen Preis für nicht attraktiv und wird es daher nicht annehmen", heißt es. S Immo-CEO Bruno Ettenauer: "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Auflösung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...