Gedämpfter Start in die neue Handelswoche. Der US500 erholt sich am Montag leicht von den Tiefs der Vorwoche, die am Freitag erreicht wurden - am späten Abend ist der marktbreite Aktienindex auf den tiefsten Stand seit dem 19. November gefallen. Die Anleger sorgen sich weiterhin um die neue Omicron-Variante und könnten Angst vor einer dauerhaft hohen Inflation haben. Der Bericht zu den US-Verbraucherpreisen, der am kommenden Freitag veröffentlicht wird, könnte die Erwartungen für ein schnelleres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...