Heute ist "33 Jahre Verbund" an der Wiener Börse. Verbund war eine kreative Volksaktie für Sparer: Zeichner der Emission bezahlten den Kaufpreis in drei Tranchen. Tranche 1 (165 ATS) im Dezember 1988, Tranche 2 im September 1989 (100 ATS), Tranche 3 (100 ATS) im März 1990. Dazwischen wurden "Interimszertifikate" gehandelt. Ein voller Erfolg. 365 Schilling sind 26,5 Euro. Aktuell gibt es die Aktie bei rund 90 Euro. Zwischenzeitlich wurde ein 1:10 Split gemacht, der Einstiegpreis geht also auf 2,65 Euro retour. Ohne Dividenden.

