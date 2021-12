Heute im gabb: Um 11:49 liegt der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 7561 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +5.29% auf 22.49 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.91% auf 13.35 Euro und Österreichische Post mit +1.65% auf 37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15189 (+0.36%, Ultimo 2020: 13719). - Hochspannung bei Immofinanz, S Immo und Valneva- PIR-News: Bewegung im Immo-Sektor, Andritz mit Großauftrag, Verbund-Tochter bekommt Genehmigung, neuer Austro-Top Pick von Raiffeisen- Unser Robot sagt: S Immo, Immofinanz, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Bruno Ettenauer führt im CEO-Ranking- E-Mobility-Unternehmen Kostad legt am 13. Dezember an der Börse los- Börsegeschichte 6.12.: Verbund, Do&Co, Kapsch TrafficCom- ...

