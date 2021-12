SRC Research bestätigt nach den jüngsten News rund um CPI Property und deren Aneils-Kauf an Immofinanz und S Immo das Buy-Rating und das Kursziel in Höhe von 26,00 Euro für die S Immo-Aktie. Wie berichtet, will CPI für Immofinanz ein antizipatorisches Pflichtangebot zu 21,1 Euro legen. Das Management und der Aufsichtsrat der S Immo haben sich heute ihrerseits dazu entschlossen, ein Teilangebot (ca 10 Prozent) zur Übernahme von Immofinanz-Aktien zu einem Cash Preis von 23,00 Euro je Immofinanz-Aktie auf cum dividend Basis legen. Für die Analysten ist die Bilanz der S Immo grundsolide, "die Antwort des S Immo Managements kam schnell und wir halten den Schritt für ein Übernahmeangebot von Immofinanz-Aktien zu einem besseren Angebot auch für ...

