Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Vorzeichen stehen für den DAX heute günstig. An der Wall Street ging es gestern für alle Indizes deutlich nach oben. Und auch die Börsen in Asien zeigten sich von ihrer starken Seite. Der DAX könnte vor dem Hintergrund die nächste Hürde überspringen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Evergrande, Alibaba, den Bitcoin, Nvidia, AMD, Allianz, die Deutsche Post, Delivery Hero, BASF Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.