Der internationale Technologiekonzern Andirzt hat im Werk Gruvön von BillerudKorsnäs in Värmland, Schweden, die erste Andritz Compact Press-Waschpresse erfolgreich in Betrieb genommen. Die Endabnahme wurde im September 2021 unterzeichnet. Die Compact Press ist laut Andritz aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, ihrer hohen Verfügbarkeit sowie ihrer sehr wirksamen Wascheffizienz in der Zellstoffindustrie bestens bekannt. Des weiteren hat Andritz eine der beiden an Guangxi Sun Paper, China, Werk Beihai City, gelieferten PrimeLineTM W 2000-Tissuemaschinen erfolgreich in Betrieb genommen. Die zweite Tissuemaschine (TM6) wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...