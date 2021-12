NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Rock Creek, BC - 7. Dezember 2021 - SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das "Unternehmen" oder "SpeakEasy"), ein Inhaber einer kanadischen Bundeslizenz für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz, freut sich, den ersten Verkauf seiner mit THC-Diamonds (Diamonds) angereicherten Pre-Rolls bekannt zu geben.

Umsatz mit angereicherten Pre-Rolls

Die Produktion angereicherter Pre-Rolls erfordert verschiedene Schritte und Prozesse, die SpeakEasy sehr gut beherrscht und zu einem sehr niedrigen Preis anbietet. Die angereicherten Pre-Rolls kommen zu einem Preis auf den Markt, von dem erwartet wird, dass er äußerst wettbewerbsfähig sein wird. Die aktuellen Verkaufsprognosen des Unternehmens gehen davon aus, dass der Umsatz mit Pre-Rolls in den nächsten vier Monaten um mehr als 600.000 Pre-Rolls monatlich steigen wird.

Was sind angereicherte Pre-Rolls?

Dieses Produkt, das sich in den US-Bundesstaaten, in denen es legal ist, großer Beliebtheit erfreut, ist nun endlich auch in Kanada zugelassen. Angereicherte Pre-Rolls sind ein Produkt, bei dem hochwertige Blüten mit Konzentraten mit extrem hohem THC-Gehalt kombiniert werden, um den THC-Gehalt insgesamt zu steigern. SpeakEasy erreicht dies durch die Verwendung seiner hochwertigen Gewächshausblüten, die mit zerkleinerten Diamonds gemischt werden. Diese Diamonds werden in unserem Labor aus Blüten hergestellt, die aus Anbau in unseren Außenanlagen stammen und Diamonds mit einer THC-Konzentration von 96 Prozent ergeben. Diese enthalten Terpene, die den Geruch und Geschmack der Pre-Rolls zusätzlich intensivieren.

Produktion

Marc Geen, Gründer von SpeakEasy, erklärt: "Innovativ zu sein und neue Produkte zu entwickeln ist ein sehr wichtiger Bestandteil des sich schnell entwickelnden Cannabismarktes hier in Kanada. Mit der jüngsten Änderung der kanadischen Gesundheitsvorschriften, die es zugelassenen Erzeugern jetzt erlauben, Blüten und Extrakte miteinander zu kombinieren, wurde eine neue Kategorie von Produkten geschaffen. In unseren hochwertigen, kostengünstigen Pre-Rolls kombinieren wir jetzt Extrakte, die in unserem Labor aus Pflanzen hergestellt werden, die wir im Freien anbauen, so dass wir jede Stufe unseres kosteneffizienten Betriebs nutzen können. Wo immer wir mehrere Ebenen von Einsatzstoffen kombinieren können, zeigt sich unser Kostenvorteil. In diesem neuen und aufregenden Marktsegment sind wir nicht nur einer der ersten, sondern planen auch, aufgrund unserer Kapazität, Qualität und vor allem unseres Kostenvorteils einer der preislich wettbewerbsfähigsten Anbieter zu sein. Wir sind derzeit in der Lage, 30.000 Pre-Rolls pro Tag zu produzieren, und wir wollen diese Kapazität verdoppeln, da wir eine steigende Nachfrage erwarten."

Zusatz zur Ankündigung vom Freitag

SpeakEasy bemüht sich nach Kräften, das bereits angekündigte, erste geänderte und neu gefasste Wandeldarlehen ("Darlehen") ohne Verwässerung zu bedienen. Der Darlehensgeber hat einen sechsmonatigen Aufschub der Zinszahlungen gewährt, und das Unternehmen geht davon aus, dass es das Darlehen bei Fälligkeit vollständig mit den aus seinen Umsätzen erwirtschafteten Barmitteln tilgen kann, so dass eine Ausgabe von Aktien nicht erforderlich ist.

Gründer Marc Geen kommentiert weiter: "Ich möchte Deborah, unserer scheidenden Corporate Secretary, meinen persönlichen Dank aussprechen. Deborah war eine große Bereicherung für uns und wird uns sowohl beruflich als auch persönlich fehlen. Sie wird noch drei Monate bei uns bleiben, bis wir einen Nachfolger gefunden haben, und bis dahin wird sie hier weiter für Ordnung sorgen. Ich wünsche dir alles Gute, Deb, und danke dir für alles, was du getan hast. Du wirst uns allen sehr fehlen."

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. besitzt eine Anbau-, Verarbeitungs- und Verkaufslizenz, die von Health Canada gemäß dem Cannabis Act ausgestellt wurde. SpeakEasy besitzt 290 Acres Land in Rock Creek, British Columbia, und nutzt fünf Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in B.C. sowie seine günstige Lage, um hochwertige Cannabisprodukte zu niedrigen Kosten anzubauen und zu verarbeiten. SpeakEasy kultiviert in einem Teil seines 63.200 Quadratfuß großen Indoor-Cannabiskomplexes kleine Chargen qualitativ hochwertigen Craft-Cannabis und hat die Ernte seines 60 Hektar großen Freilandfeldes abgeschlossen.

Für das Board of the Directors

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marc Geen

Founder

investor@speakeasygrowers.com

Zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer an Worten wie "erwartet", "plant", "rechnet mit", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. Außerdem beinhalten sie Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören Aussagen über die Erwartung des Unternehmens, qualitativ hochwertiges handwerklich hergestelltes Cannabis, einschließlich der infundierten Pre-Rolls, zu produzieren und zu verkaufen, und dass es in der Lage sein wird, diese Kapazität zu verdoppeln, wenn die erwartete Nachfrage steigt, sowie über die Fähigkeit des Unternehmens, das Darlehen bei Fälligkeit vollständig mit den aus den Verkäufen erwirtschafteten Barmitteln und ohne Verwässerung zu tilgen, und alle anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten darstellen.

Obwohl SpeakEasy der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der globalen COVID-19-Pandemie, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen als "nicht systemrelevantes Geschäft" eingestuft wird und aufgefordert wird, den Betrieb vorübergehend einzustellen, der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteilige Branchenereignisse, künftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, die Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; die Cannabisindustrie in Kanada und im Allgemeinen; die Nachfrage Cannabis und cannabisbezogenen Produkten; die Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; die Fähigkeit von SpeakEasy, alle geltenden Lizenzen gemäß dem Cannabis Act [kanadisches Cannabisgesetz] zu erhalten und zu behalten, sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten keinen übermäßigen Wert auf zukunftsgerichtete Informationen legen und sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen mag diese Informationen zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren, ist dazu jedoch nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsdienstleister haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

