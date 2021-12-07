DEUTSCHE BANK SENKT BARCLAYS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (250) PENCEDEUTSCHE BANK HEBT HSBC AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 480 (390) PENCEGOLDMAN HEBT DSV AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 1760 DKKJEFFERIES SENKT ASTRAZENECA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9100 (9950) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 490 (465) DKK - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN SENKT ARKEMA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 134 EURJPMORGAN HEBT CLARIANT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 18,80 CHFJPMORGAN HEBT OCI AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 30 (25) EURJPMORGAN SENKT ST JAMES'S PLACE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1700 (1837) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 500 (400) NOK - 'NEUTRAL' CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 48 (51) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12,50 (12,10) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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