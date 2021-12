ABB will stärker wachsen als bisherEngie und eine Partnergesellschaft haben den Zuschlag für einen Großauftrag mit einem Gesamtumsatz von 2,4 Mrd EuroRoche hat Rückkauf der Roche-Aktien von Novartis vollzogenSafran will Orolia SA von Eurazeo kaufenZumtobel Group mit gutem Halbjahresergebnis Erweiterung der Flotte der vollkonsolidierten Schiffe der Ernst Russ AG um zwölf Schiffe Knorr-Bremse-Chef wirbt um Vertrauen. Den Investoren verspricht der Zulieferer eine deutlich höhere Rendite (HB) In der Spediteursbranche steht ein Unternehmensverkauf bevor: Mutares reicht Spediteur Bexity weiter (FAZ) wpd europe erteilt Nordex Group Auftrag über 47 MW in Schweden ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Andreas Wiele soll Aufsichtsratsvorsitzender werden Stemmer Imaging erhöht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...