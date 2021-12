Mit viel Vorschusslorbeeren startet AIXTRON in den heutigen Handel. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 16,66 EUR markiert. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Danach notiert AIXTRON in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs ...

