Die Aktie von Fresenius (FRE.DE) notiert am Dienstag kurz nach der Eröffnung 0,19% tiefer bei 34,56 Euro und gibt einen kleinen Teil der gestrigen Gewinne ab. Mittelfristig befand sich der Kurs für mehrere Monate im freien Fall, nachdem im September die Unterstützung bei 43,50 Euro aufgegeben wurde. Der Kursrückgang wurde jedoch an der 32,95er-Marke gestoppt - in diesem Bereich hatte Anfang Februar der übergeordnete Aufwärtsimpuls begonnen. Ein Unterschreiten würde das technische Bild massiv verschlechtern, ...

