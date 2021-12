Der Aerospace-Konzern FACC wurde von Embraer mit dem Best Supplier Award in der Kategorie Program Development ausgezeichnet. Der brasilianische Flugzeughersteller honoriert damit laut FACC "die exzellente Performance bei der Entwicklung und Fertigung von High-Tech-Komponenten für die E2-Jet-Flugzeugfamilie". FACC-CEO Robert Machtlinger: "Mit Embraer verbindet uns seit 2006 eine enge und höchst erfolgreiche Partnerschaft, die wir im Laufe der Jahre signifikant ausgebaut haben. Die Verleihung des begehrten Best Supplier Awards in der Kategorie Program Development ist nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern auch das Resultat des starken Einsatzes jedes einzelnen Mitarbeiters in unserer Aerostructures Division. Es macht uns als Unternehmen sehr stolz, zu sehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...