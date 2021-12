Das ist so etwas wie ein Ritterschlag für Teamviewer! Denn wie soeben bekannt wurde, ist der Fernwartungsspezialist vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority benannt worden. Was kompliziert klingt, ist letztlich ganz einfach. Das CVE beschäftigt sich mit Cyberkriminalität bzw. Cybersicherheit. Dazu wird Software von den verschiedensten Mitgliedern auf Schwachstellen untersucht und Listen über Sicherheitslücken geführt.

Teamviewer ist eines von nur neun deutschen Unternehmen in diesem erlesenen Kreis (unter anderem Bosch, Siemens oder SAP). Dementsprechend schießt der Kurs an der Börse heute regelrecht nach oben. Zur Stunde notiert Teamviewer mehr als ...

