Die Börsen rund um den Globus setzen heute die gestern gestartete Erholung fort. Einzig die Aktie des französischen Impfstoffentwicklers Valneva hängt mal so richtig in der Warteschleife fest. Nachdem der Kurs gestern schon neun Prozent einbüßen musste, geht es heute weitere sieben Prozent nach unten. Damit notiert Valneva jetzt nur noch minimal oberhalb der Marke von 20 Euro.

Doch was hat sich an der Ausgangslage großartig verändert? Eigentlich nichts… Im Gegenteil. Mit Omikron ist eine weitere Corona-Variante aufgetaucht, die es immer wahrscheinlicher macht, dass Corona in Zukunft einfach zu unserem Leben dazu gehört. Vermutlich wird es künftig ...

