Bei Standard Lithium knallen heute die Sektkorken. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund zwölf Prozent. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 9,60 USD zu haben. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Standard Lithium-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund einundzwanzig Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 11,60 USD. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Anleger, die für die Zukunft von Standard Lithium eher schwarz sehen, für die könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...